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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Avrupa'nın en çok değer kazanan ekibi Beşiktaş oldu

23 Mayıs 2018, Çarşamba 13:00
KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en değerli 32 takımının yer aldığı sıralamayı açıkladı. Türkiye Süper Ligi'nin en değerli kulübü Beşiktaş yüzde 52'lik oranla Avrupa'nın en çok değer kazanan ekibi oldu.

KPMG açıklamasına göre, bir yılda değerini 219 milyon avrodan 333 milyon avroya çıkaran Beşiktaş'ı 330 milyon avroyla Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray izledi. Fenerbahçe'ye ise 319 milyon euro değer biçildi.

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti.

KPMG'nin her yıl hazırladığı Avrupa Eliti araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Zirveyi Manchester United'ın aldığı listeye Süper Lig'in üç büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarına rağmen Süper Lig'de dördüncü olan Beşiktaş, Türk takımlarının en değerlisi. 32 takım arasında 23. sıradan listeye giren Siyah-Beyazlılara 333 milyon avro değer biçildi.

Süper Lig'de 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 330 milyon avro değeriyle Avrupa sıralamasında 25. basamakta yer aldı. Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe ise 319 milyon avroluk değeriyle listede 27. oldu.

Beşiktaş'ı Fransa'dan Olympique Lyon yüzde 35'lik büyümeyle takip ederken, İngiltere'den Leicester City, yüzde 29'luk büyümeyle 3. sırayı aldı. Beşiktaş yüzde 52 oranında değer kazanırken, avro bazında Galatasaray yüzde 13, Fenerbahçe ise yüzde 9 değer kaybetti.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, listenin ilk sırasını yine Manchester United aldı. Kulübe 3 milyar 255 milyon avro değer biçildi. Sezona Jose Mourinho yönetiminde büyük hedeflerle başlayan İngiliz ekibi önemli transferlere rağmen yeşil sahada başarılı olamadı. Ancak popülerliği, doğru bütçe yönetimi ve düzenli gelirleriyle Manchester United, bir kez daha en değerli kulüp olmasını bildi. Şampiyonlar Ligi finaline yükselen İspanyol Real Madrid (2 milyar 920 milyon euro) 2. sırada bulunurken, İspanya'da şampiyon olan Barcelona (2 mişyar 783 milyon euro) en değerli 3. takım oldu.

KPMG raporunda öne çıkan diğer ayrıntılar ise şöyle:

Avrupa'nın 32 büyük kulübünün toplam değeri geçen sezona göre yüzde 9 arttı. Avrupa futbolunun zirvesindeki 32 kulübün toplam değeri 32,5 milyar avro. 3 milyar avro değerini aşan tek kulüp ise İngiltere'den Manchester United.

Listeye yeni giren İngiltere ekibi West Ham United, 531 milyon avroluk değeriyle 16. sırada kendine yer buldu. Monaco ise 259 milyon avroluk değeriyle 30. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid ise 900 milyon avroluk değeriyle 13. basamakta bulunuyor.

AA

Etiketler: beşiktaş, süper lig
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