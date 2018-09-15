Avrupa şampiyonu oldular

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Almanya'yı 67-64 yenerek şampiyon oldu.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda son şampiyon unvanıyla mücadele eden milli takım, finalde Almanya ile karşılaştı. İlk periyodu 22-21 önde tamamlayan Türkiye, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 40-31 üstün girdi. Skor üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü periyodu da 53-49 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolü altında tutan Türkiye, Almanya'yı 67-64 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna uzandı. Milli takımda Mücahit Günaydın 32 sayı, 13 ribauntla oynarken, Enes Bulut 20 sayıyla maçı tamamladı. AA

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