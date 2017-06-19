Avustralya - Almanya: 2-3

FIFA Konfederasyon Kupası grup maçında Almanya, Avusutralya'yı 3-2 mağlup etti.

Rusya'da devam eden FIFA Konfederasyon Kupası B Grubu'nda Avusutralya ile Almanya karşıya geldi. Almanya, Avustralya'yı 3-2 mağlup etti. Fisht Olympic Stadium'nda oynanan mücadelede Almanya'nn gollerini 5. dakikada Lars Stindl , 44. dakikada penaltıdan Julian Draxler ve 48. dakikada Leon Goretzka kaydetti. Avustralya'nın gollerini ise 41. dakikada Tomas Rogic ve 56. dakikada Tomi Juric attı. Öte yandan Almanya'da Türk asıllı 2 oyuncudan Emre Can 78. dakikada oyuna dahil olurken Kerem Demirbay'a hocası 90 dakika boyunca şans vermedi Bu sonuça Almanya 3 puanla Şili ile liderliği paylaştı. Grupta Avustralya ve Kamerun'un punanı bulunmuyor.

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