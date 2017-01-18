Aytemiz Alanyaspor Ertuğrul Sağlam ile anlaşamadı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor yönetimi, imza aşamasına gelinen teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la anlaşma sağlanamadığını açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için kulüp yöneticileriyle İstanbul'da yapılan görüşmede anlaşma sağladığı bildirilen Ertuğrul Sağlam'ın takımın başına getirilmesi konusu çözümsüz kaldı. Aytemiz Alanyaspor'un facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptığı görüşmeler, imza aşamasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırılmıştır" denildi. Ertuğrul Sağlam da konuyla ilgili olarak "Aytemiz Alanyaspor ile yaptığımız görüşmeler, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son buldu" dedi. DHA

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