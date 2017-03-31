Aziz Yıldırım: Beni istifaya çağıranlar FETÖ'cüdür

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi başyazısında "Beni istifaya davet edenlerin ve bana küfür edenlerin FETÖ/PDY ile ilişkisi vardır." yazdı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Nisan 2017 sayısı baş yazısında statlarda ve salonlarda kendisini istifaya davet eden ve küfür edenleri FETÖ'cü olmakla suçladı.

İşte Aziz Yıldırım'ın yazısından ilgili kısımlar:

"Değerli Fenerbahçeliler,

Bütün samimiyetimle ifade etmek isterim ki; toplumsal tüm alanlarda düşünce ve ifade özgürlüğünün üstün ve vazgeçilmez haklar olduğuna tüm benliğim ile inanıyorum. Farklı dünya görüşüne sahip Fenerbahçe taraftarlarının tribünlerde dünya görüşlerine bağlı olarak ortaya koymuş olduğu çok sesliliğin hiç kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini kamuoyunda değişik vesilelerle ifade ettim. Stadımızda ya da salonumuzda münferit taraftarların şahsıma ve yönetime karşı söylemlerini de bu çerçevede görmekteyim.

"BU YAPIYI KULLANANLAR KİMDİR?"

Ancak, dışarıdan manipüle edilen ve farklı amaçlar ile tribüne gelip, özellikle müsabakalar devam ederken takımımızı sabote edenleri bu kapsamda değerlendirebilmem mümkün değildir. Bu durum tarihimizin tozlu sayfalarında kalmış ve büyük çabalar ve fedakarlıklarla ortadan kalkmış kötü bir alışkanlıktır. Bu kötü alışkanlıkların Kulübümüzden sökülüp atılması uğruna yapılan fedakarlıklar ilerleyen yıllarda herkesçe görülüp daha iyi anlaşılacaktır. Bugün münferit taraftarlar dışında kalan ve fakat onların aralarına karışarak onların masumiyetini kendilerine kalkan olarak kullanan bu organize yapı ilk kez ortaya çıkan bir yapı değildir. Esasen önemli olan bu yapı da değildir. Önemli olan bu yapıyı bugün kimlerin bir kez daha kullanmaya başladığıdır. Bu yapıyı kullananlar kimdir?

"BUNLAR FENERBAHÇE'Yİ KÜME DÜŞME İLE BİTECEK SÜRECE SOKMAK İSTEYENLERDİR"

Bu yapıyı kullananlara Fenerbahçe camiası aşinadır. Bunlar, kendi kulüplerine her türlü iftirayı atan, Başkan ve yöneticilerinin "Futbolun Ergenekonu" olduğunu tavla arkadaşları FETÖ/PDY uşağı Zekeriya Öz'e anlatan, 3 Temmuz operasyonunun her adımını FETÖ/PDY mensubu polisler ile dizayn eden, 3 Temmuz sonrasında şeytanla kol kola girip, Fenerbahçe'nin, Başkanının ve yöneticilerinin uluslararası spor mahkemelerinde ceza almasına maddi ve manevi destek verenlerdir. Bunlar, Denizli'yi, 12 Mayıs'ı dizayn edenlerdir. Bunlar, seyircisiz maçta dışarıdan stadyuma havai fişek atılmasına, Fenerbahçe'nin 1 yıl UEFA'dan men cezası almasına maddi kaynak sağlayanlardır. Bunlar kolektif sosyal medya hesapları açtırarak, yedi gün yirmi dört saat Fenerbahçe Başkanı'na ve yönetimine küfür eden, akıl almaz iftiralar atan tetikçilere maddi kaynak sağlayanlardır. Bunlar Abdi İpekçi'de Fenerbahçe Başkanı'nın rahmetli annesine küfür edenleri o maça yollayan, onlara maddi destek sağlayanlardır. Bunlar köprüye çıkan taraftarların içine karışan sözde grupları yolun karşısına dönmeye ikna eden, yolun karşısına dönenlere hamilik yapan ağabeylerdir. Bunlar mahkeme yolu ile Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantı yapmak zorunda bırakan ve Fenerbahçe Başkanı ve Yöneticilerinin şöhretini Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'na oylatarak, çıkacak kararla Fenerbahçe Spor Kulübü'nü küme düşme ile bitecek bir sürece sokmak isteyenlerdir. Bunlar UEFA'ya FIFA'ya mail organizasyonu tertip ederek, Fenerbahçe'nin uluslararası spor mercileri tarafından cezalandırılmasını göze almış azgınlardır. Bunlar ofislerine davet ettikleri sözde tribün liderlerinin yancılarına sınırsız maddi kaynak sunan sözde Fenerbahçeli işadamlarıdır. Bunlar, şampiyonluk kutlamasında iplerini tutturdukları sözde tribün liderlerini telefon ile yönlendiren sözde Fenerbahçelilerdir.