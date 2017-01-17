Aziz Yıldırım ceza yemeye doymuyor

Fenerbahçe Kulübü'ne ve Aziz Yıldırım'a cezayı kesti. Fenerbahçe 100 bin TL, Yıldırım ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası aldı. Yıldırım ayrıca 17. hafta nedeniyle yeniden PFDK'ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Aziz Yıldırım'a ise kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi. Kurul, ayrıca Bursaspor Kulübü yöneticisi Hakan Dinçtürk'ü sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL ile cezalandırdı.

YENİDEN SEVK EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Adanaspor karşılaşması sonrası hakeme hakaret ve tehdit gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Kulübü’nün 15.01.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Adanaspor Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’talimata aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4/a maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın aynı müsabakadaki ’hakem soyunma odası koridorlarındaki hakaretleri ve tehdidi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrasında basın mensuplarına yapmış olduğu ’sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. ve 39. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Alaeddin Yıldırım’ın aynı müsabakadaki ’hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca ve ’belgelerin haksız kullanımı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Taner Aybar’ın aynı müsabakadaki ’belgelerin haksız kullanımı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 17.01.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

PFDK'nın almış olduğu kararlar şöyle:

1- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 08.01.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BURSASPOR Kulübü yöneticisi HAKAN DİNÇTÜRK'ün sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)