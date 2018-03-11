Aziz Yıldırım rahatsız: Alex, Türkiye'ye neden geliyor?

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım başkan adaylığını yakında açıklayacağını duyurdu. Kulübün eski futbolcusu Alex ve başkan adayı Ali Koç'u da eleştiren Yıldırım "Fenerbahçe bölünüyor. Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. Alex, Türkiye’ye neden geliyor?" dedi.

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Başkan Aziz Yıldırım, başkanlıktaki 20. yılı nedeniyle Fenerbahçe Ankara Şubesi ve Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nin katkılarıyla Ankara Sheraton Hotel'de düzenlenen geceye katıldı.

Yıldırım, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Şampiyonluk şansını kaybetmedik. Biz şampiyon olacağız, inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Her şey Fenerbahçe için hayırlı olsun.

1998'de başlayan serüvende 2001 yılında şampiyon olduk ve ben bu şampiyonluğun ardından ailemle yaptığım görüşmeler sonunda başkanlığı bırakacağımı ifade ettim ama sizler ve taraftarlar bırakmamam için baskı yaptınız ve tekrar seçilerek başkanlığa devam ettim. Sonra 2002'de Galatasaray'ı 6-0 yendik, tarihe geçtik. 2004-2005'te Fenerbahçe şampiyon oldu, hep beraber kutladık. 2006'da FETÖ operasyonları başladı. Denizli'de maç 16 dakika uzatıldı ve karşılaşmanın sonunda şike yapmadığımız için maçı kaybettik.

2011'de hepimizin zorlu geçen mücadelesi sonunda tekrar şampiyon olduk. Ama 3 Temmuz sabahı önce Vatan'a, Vatan'dan hastanelere ve oradan Metris'e gittik. Demin yazımda okudunuz, 'Beni Fenerbahçemden kopardılar.' dedim. O yazıyı kaleme almamın sebebi, benimle yapılmak istenen pazarlıklardır. O pazarlıklarda, 'Sen başkanlığı bırak, biz gereğini yapacağız. 2-3 ay içerisinde dışarı çıkarsın.' dediler. Ama ben gördüm. Gördüğüm şeylerden dolayı, 'Hayır, başkanlığı bırakmayacağım. Cehennem donana kadar Fenerbahçeliyim.' dedim. Savcı son sözümü sordu, 'Dar ağacında olsak bile son sözüm Fenerbahçe' yazdırdım.

Allah kimseye 20 sene Fenerbahçe'de başkanlık yapmayı nasip etmez. Çocuklarıma, aileme, hepsine verebileceğim en büyük hediyedir, onurdur, şereftir. Ben bundan başka ne verebilirim onlara? Aziz Yıldırım öldüğü zaman mezarı bellidir, Karacaahmet'te. Kaçacak dediler. Hepsi kaçtı. Ben 6 yıl 3 ay ceza yemişken özel uçakla Türkiye'ye geldim. Havaalanından hapishaneye gideceğim. Onun için geldim, bilerek geldim. Ama onlar kaçtılar. Bu benim aleyhime yazıp çizenlerden kaç tane yürekli var ceza alıp da yurt dışından Türkiye'ye gelecek. Kaç tane var?

Küfür edenlere karşı hepsiyle hesaplaşacağım. Fenerbahçe bölünüyor. Bölüyorlar farkında değil misiniz? (Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Fenerbahçe başkan adayı) Ali Koç’un buna kanması beni çok üzüyor. (Eski Fenerbahçeli futbolcu) Alex, Türkiye’ye neden geliyor?

Başkan adaylığımı yakında açıklayacağım. Zamanı var. İşte o zaman her şeyi açıklayacağım. Şimdi kulübe biri 60 milyon versin, Mehmet Ali Aydınlar ile imzaladığım sözleşmeyi hemen iptal edeyim. Yüreğim kabul etmiyor ama aklım kabul ediyor.