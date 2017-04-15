Bahreyn'de pole pozisyonu Bottas'ın

​2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'sine, Mercedes'in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Ülkenin Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde yer alan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı. Mercedes takımına bu yıl katılan 27 yaşındaki Bottas, sıralama turlarında 1.28.769'luk derecesiyle birinciliği elde ederek bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde etti. Avustralya ve Çin'de düzenlenen ilk iki yarışa birinci sıradan başlayan Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot Hamilton ise 1.28.792'lik süresiyle ikinci sırada yer aldı. Sezonun ilk yarışının galibi Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.29.247'lik zamanlamasıyla Bahreyn'deki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı kazandı. AA

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