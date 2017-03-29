Banvit, Dörtlü Final'e yükseldi

​Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'i 59-53 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

Bandırma'daki ilk maçı 5 sayı farkla (92-87) kaybeden Banvit, rövanşta rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Banvit, Theodore'un son saniyede attığı basketle farkı 6 sayıya yükseltti ve turu geçmeyi başardı. Dörtü Final'in kura çekimi 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. AA

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