Banvit, Dörtlü Final'e yükseldi

Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen'i 59-53 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.
Bandırma'daki ilk maçı 5 sayı farkla (92-87) kaybeden Banvit, rövanşta rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Banvit, Theodore'un son saniyede attığı basketle farkı 6 sayıya yükseltti ve turu geçmeyi başardı.
Dörtü Final'in kura çekimi 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.
AA