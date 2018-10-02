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2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Barcelona, 1 milyar dolar gelir sınırını aşan ilk kulüp oldu

02 Ekim 2018, Salı 17:55
Geride kalan sezon 1,05 milyar dolar (914 milyon avro) kazanan Barcelona, dünyada 1 milyar dolar gelir sınırını aşan ilk kulüp oldu.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, dünyada 1 milyar dolar gelir sınırını aşan ilk kulüp oldu. 

Barcelona Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Enrique Tombas, 30 Haziran'da sona eren 2017/18 sezonuna ilişkin mali raporu açıkladı.

Buna göre, geçen sezon 1,05 milyar dolar (914 milyon avro) kazanan Barcelona, böylece dünyada 1 milyar dolar gelir sınırını aşan ilk kulüp oldu.

Takımın gideri ise 1,017 milyar dolar (882 milyon avro) olurken, vergi kesintisi sonrası net kar 15 milyon dolar (13 milyon avro) olarak gerçekleşti ve kulübün 2010'dan bu yana elde ettiği kar 217 milyon dolara (188 milyon avro) ulaştı.

Kulübün CEO'su Oscar Grau ise 2018/19 sezonu bütçesini 1,105 milyar dolar (960 milyon avro) olarak öngördüklerini belirtti.

Yapılan açıklamada, mali tablonun, "Mevcut yönetim kurulunun görev süresinin son yılı olan 2021'e kadar 1 milyar avro gelir elde etmek için ortaya konulan stratejik plan doğrultusunda olağanüstü bir başarı." olduğu ifade edildi. 

AA

Etiketler: Barcelona, İspanya, futbol, takım, gelir, para
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