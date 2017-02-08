"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Barcelona, Atletico Madrid'i eleyerek finale yükseldi

08 Şubat 2017, Çarşamba 08:45
Barcelona, 2-1 kazandığı İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçının rövanşında, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

Barcelona ile Atletico Madrid, Nou Camp Stadı'nda karşılaştı. Messi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top önünde kalan Suarez, 43. dakikada attığı golle Barcelona'nın soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

İki kırmızı kart çıktı

Barcelona'dan Sergi Roberto 57. dakikada, Atletico Madrid'den ise Carrasco 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Oyuna sonradan dahil olan Gameiro, Atletico Madrid'in 79. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda, topu üstten auta gönderdi.

83. dakikada Griezmann'ın asistiyle boş kaleyle karşı karşıya kalan Gameiro, bu kez topu filelere gönderdi ve Atletico Madrid skoru 1-1'e getirdi.

Barcelona, Suarez'in kırmızı kart görmesiyle 90. dakikada 9 kişi kaldı. Atletico Madrid, normal süreye eklenen 5 dakikada Barcelona kalesine yüklense de gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Barcelona, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

Arda Turan 70 dakika oyunda kaldı

Milli futbolcu Arda Turan, kart cezalısı Neymar'ın yerine Barcelona'nın ilk 11'inde sahaya çıktı ve 70 dakika oyunda kaldı.

Kral Kupası'nda üst üste 4. kez finale çıkan son 2 yılın şampiyonu Barcelona, böylece teknik direktör Luis Enrique yönetiminde, Nou Camp'ta oynadığı 12. Kral Kupası maçında ilk defa kazanamadı.

Barcelona, 27 Mayıs'taki İspanya Kral Kupası finalinde, Celta Vigo-Alaves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AA

Etiketler: barcelona, atletico madrid, kral kupası
Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye...

    45 dakika sürdü: ABD'den Trump - Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama

    'Sakin Şehir' listesine dahil edildi

    Çanakkale yine sallandı: Art arda iki deprem daha!

    242 emniyet mensubunun rütbeleri söküldü

    Sınırsız, sorumsuz A.Ş.

    52 defa saldırıya uğrayan şehir: Kudüs

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    BM'den IŞİD raporu: Hala savaşabilecek kapasitedeler

    Yeni KHK ile 4bin 464 kişi ihraç edildi

    Müslümanlar namaz kılarken Hristiyanlar cami etrafında el ele

    Erdoğan'dan 'referandum' açıklaması

    Putin Türk Akımını onayladı

    Erdoğan konuştu, dolar ve euro yükseldi

    İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı serbest

    Trump, ABD'nin gerçek yüzünü gösteriyor

    Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap: Erdoğan'ı seçen beni seçer

    İdlib'de hava saldırısı: 20 ölü

    Darbeciler 4 askeri helikoptere almamış

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuhaf süreç
    Genel

    Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, KHK ile ihraç edildi
    Mustafa ORAL

    İnsandan insana vefa yoktur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cengiz’in torunu Hülagû ve fitnesi
    Genel

    Sınırsız, sorumsuz A.Ş.
    Genel

    242 emniyet mensubunun rütbeleri söküldü
    Cevher İLHAN

    Kutuplaştıran tahrikli söylem!
    Genel

    45 dakika sürdü: ABD'den Trump - Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama
    Risale-i Nur'dan

    İslâm dairesinden hariç hürriyet, istibdat doğurur
    Ali FERŞADOĞLU

    Kolektif rüyalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.