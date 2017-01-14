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15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Barcelona, Las Palmas'ı farklı yendi, Arda 1 gol 1 asistle katkı yaptı

14 Ocak 2017, Cumartesi 21:26
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında Las Palmas'ı 5-0 yendi.

Ligde orta sıralarda bulunan Las Palmas'ı konuk eden Katalan ekibinin gollerini 14 ve 57. dakikalarda Luis Suarez, 52. dakikada Lionel Messi, 58. dakikada Arda Turan ve 80. dakikada Aleix Vidal attı.

Barcelona'da sahanın en çok koşan isimleri arasında yer alan milli futbolcu Arda Turan, 90 dakika oynadığı maçı birer gol ve asistle tamamladı. Arda, teknik direktör Luis Enrique'nin tercihiyle Neymar'ın yerine sol kanatta görev yaptı.

Milli futbolcu, bu sezon La Liga'da 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, İspanya Kral Kupası'nda 3 ve İspanya Süper Kupası'nda kaydettiği 2 gol ile toplamda rakip fileleri 12 kez sarsarak, kariyerinin en iyi sezon performansını yakaladı. 

Arda Turan, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Galatasaray forması ile bir sezonda 11'er gole imza atmıştı. 29 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 27 kez havalandıran Messi ve 18 gol kaydeden Suarez'in ardından Barcelona'nın en skorer 3. ismi olarak ön plana çıktı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Luis Suarez'in attığı golün pasını veren Arda Turan, bu sezon La Liga'daki asist sayısını da 4'e yükseltti.

Öte yandan Barcelona'da Gerard Pique, Sergi Roberto ve Denis Suarez, Las Palmas karşılaşmasında kadro dışında kalırken, Andres Iniesta, Ivan Rakitic ve Neymar'ın yedek kalmaları dikkati çekti. Brezilyalı futbolcu Neymar, son olarak 13 Ocak 2016'da Espanyol'a karşı deplasmanda oynanan Kral Kupası maçında yedek oturmuştu.

Barcelona, aldığı galibiyetle puanını 38'e çıkarttı. Las Palmas ise 24 puanda kaldı.

AA

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