Barcelona Luis Suarez'in sözleşmesini uzattı

​İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Luis Suarez'in sözleşmesinin 30 Haziran 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Ayrıca açıklamada, oyuncunun serbest kalma bedelinin 200 milyon avro olduğu kaydedildi.

Luis Suarez, 2014 yılından bu yana forma giydiği Barcelona'da 116 maçta 97 gole imza attı. AA

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