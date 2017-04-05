Barcelona, Sevilla'yı 3 golle geçti

​La Liga'nın 2. sırasında yer alan Barcelona ve 4. basamakta bulunan Sevilla'yı karşı karşıya getiren maçta baştan sona üstün oynayan taraf, ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in röveşata golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, iki dakika sonra Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Messi'nin 33. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkaran Katalan temsilcisi, ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda skor avantajıyla daha rahat bir futbol oynayan Barcelona, Suarez'in yerine oyuna giren Paco Alcacer ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Barcelona'nın karşılaşmada iki golünü atan Messi, La Liga'da bu sezonki gol sayısını 27'ye çıkardı. Arjantinli futbolcu, hem La Liga hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Messi'nin Sevilla'ya karşı attığı ilk golden sonra kameranın karşısına geçerek kanserle mücadele eden çocuklara destek veren bir hareket yapması dikkati çekti.

Bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Leicester City takımına elenen, La Liga'da ise son 5 haftadır galip gelemeyen Sevilla, 58 puanla 4. sırada yer aldı.