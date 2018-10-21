"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Barcelona taraftarına kötü haber

21 Ekim 2018, Pazar 09:00
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin sağ kolunda çatlak meydana geldiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Messi, Camp Nou'daki Sevilla maçında ilk yarıdaki golü sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede yere düşüp kolundan sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Camp Nou sessizliğe büründü

Messi'nin yere düştüğü anda Camp Nou sessizliğe büründü. Yerde acı çektiği görülen Messi, ilk müdahalenin ardından sahadan ayrılırken uzun süre alkışlandı.

Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, tetkiklerde Messi'nin sağ kolunda çatlak tespit edildiği, Arjantinli yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Kasım ayının ikinci yarısı sahalara dönmesi beklenen Messi, bu durumda 28 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Real Madrid mücadelesinde forma giyemeyecek.

AA

Etiketler: messi, barcelona, sakatlık
Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2B'den 2 milyar lira gelir bekleniyor

    'İçi de dışı da kırmızı'

    Dört yüz ton ağırlığında

    Sürücüsüz hizmet verecek

    Cammu Keşmir'de tansiyon düşmüyor

    11 haftanın en düşük seviyesini gördü

    'Kimsenin akıl erdiremediği taktikler uyguladım'

    TBMM'nin 2 ay sürecek bütçe mesaisi başlıyor

    Sarı-lacivertliler, golü unuttu

    NYT'den Trump'a Cemal Kaşıkçı eleştirisi

    Afganistan terör saldırılarının gölgesinde sandık başında

    Suud: Soruşturma vakit alır

    Meteoroloji 5 ili daha uyardı

    Çin'de maden ocağındaki patlamada son durum?

    'Kaşıkçı'nın cesedi nerede?'
    📷

    Karikatürler

    Yoğunluğumdan faydalanıp espiri yapmayın lütfen...

    Cinayet çuvala sığmıyor

    Avustralya Nur Vakfı’ndan Pakistan’a yardım eli

    Kudüs Valisi İsrail tarafından gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Musîbetler karşısında sabır içinde şükretmeli
    Adnan NACİR

    Eyyyt!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eğitim, bilim, demokrasi ve din
    Genel

    Cinayet çuvala sığmıyor
    Fazilet Kırmızı

    Ahirzaman, zor zaman!
    Faruk ÇAKIR

    Aileyi nasıl koruyalım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara (4)
    Cevher İLHAN

    “Bediüzzaman’a iade-i itibar kararı”nı Tataristan’a ilettik
    Cevher İLHAN

    “Camide mevlide izin yok”!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.