Barcelona, yine farklı yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti.

La Liga 19. haftasına 9. sırada giren Eibar, 3. sıradaki Barcelona'yı konuk etti. Milli futbolcu Arda Turan'ın 90 dakika süre aldığı Barcelona, mücadeleyi 4-0 kazandı. Katalan ekibinin gollerini, 31. dakikada Denis Suarez, 50. dakikada Messi, 68. dakikada Luis Suarez ve 90+1'inci dakikada Neymar kaydetti. Bu sonuçla puanını 41'e yükselten Barcelona, maç eksiği bulunan Real Madrid'i 2, Sevilla'yı ise bir puan geriden takip etmeyi sürdürdü. AA

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