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2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Başakşehir berabere kaldı, liderliği kaybetti

01 Ekim 2018, Pazartesi 22:10
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir liderliğe yükselme şansını kullanamadı.

Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor maçı 1-1 sona erdi.

13. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmadan seken topu İrfan Can Kahveci kafa ile ceza sahası içine gönderdi. Da Costa'nın bekletmeden dönerek yaptığı vuruşta kaleci Farnolle topu köşeden kornere çeldi.

29. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Clichy sol kanattan arka direğe ortasını yaptı. Da Costa'nın kafa ile indirdiği topa, altı pas içinde Mahmut vurdu, kaleci Farnolle son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Aleksic'in sol kanattan kullandığı kornerde Mina kafa ile topu indirdi. Altı pas önünde boş pozisyonda kalan Boutaib seken topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1. 

Ev sahibi takım ikinci yarıda beraberliği yakaladı

52. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mossoro, ceza sahası içindeki Visca'ya pasını attı. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. 

65. dakikada gelişen konuk ekibin atağında ceza sahası içindeki Boutaib topu ceza yayı önünde bekleyen Rahman Buğra Çağıran'a gönderdi. Bu oyuncunun sert şutunda top üstten auta çıktı. 

71. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde çok iyi yükselen Visca kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1. 

Kalan dakikalarda başka önemli pozisyon olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.  

Medipol Başakşehir liderlik şansını kullanamadı

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir liderliğe yükselme şansını kullanamadı. 

Haftayı 1 puanla kapatan turuncu-lacivertli ekip, puanını 14'e yükseltti ve 15 puanlı Galatasaray'ın gerisinde haftayı ikinci sırada tamamladı. Medipol Başakşehir, aynı puana sahip Beşiktaş'ın ise averajla önünde yer aldı. 

Bu sezon 3. beraberliğini alan Evkur Yeni Malatyaspor ise puanını 11 yaptı ve haftayı, 9. sırada geçti. 

Abdullah Avcı, Erol Bulut'a karşı ilk kez puan kaybetti

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski yardımcısı Erol Bulut'un başında bulunduğu Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı 3. maçta ilk puan kaybını yaşadı. 

Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı iki maçı da kazanmayı başarmıştı. 

Devre arasında gerginlik

Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında gerginlik yaşandı. 

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı ile Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük soyunma odası koridorları önünde tartıştı. 

Abdullah Avcı ve Adem Büyük'ün ilk yarıda yaşanan bir pozisyonla ilgili tartıştığı öğrenildi. 

İlk kez mavi forma 

Medipol Başakşehir, sezon başında tanıttığı 3. alternatif forması olan mavi renkteki forması ile ilk kez bir maça çıktı. 

Turuncu-lacivertli takım, mavi forma ile çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrıldı.

Statta Çinli konuklar

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 69. yılı kutlamaları kapsamında, Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve beraberindeki heyet de Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi. 

AA

Etiketler: süper lig, başakşehir, malatyaspor
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