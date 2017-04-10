Başakşehir Cimbom'a fark attı

Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 yenerek lider Beşiktaş'ın puan farkını açmasına izin vermedi. 3 gol atan Adebayor maçın yıldızıydı.

İkinci sıradaki Başakşehir'in bitime 7 hafta kala lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 5. Maçı kaybeden Galatasaray ise 49 puanda kaldı ve üçüncülüğü Fenerbahçe'ye kaptırarak dördüncü sıraya düştü. Süper Lig'de son tabloya göre Beşiktaş'ın 61, Başakşehir'in 56, Fenerbahçe'nin 50, Galatasaray'ın 49, Trabzonspor'un 44, Antalya'nın da 43 puanı var. Şampiyon takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. İkinci play-off oynayacak. 3. ve 4. de UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak. 11. dakikada Mossoro'nun altıpasın içerisinde bıraktığı topta Emmanuel Adebayor topu boş filelere gönderdi. Başakşehir 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında fark ikiye çıktı. Sağ kanattan Caicara'nın ortasına yine Adebayor yükseldi ve kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. 56'da yine Adebayor attı, skor 3-0'a geldi. 86'da Mustafa Pektemek farkı dörde çıkardı. Maç da bu skorla sona erdi.

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