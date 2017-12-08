Başakşehir'den sonra Konyaspor da Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Atiker Konyaspor deplasmanda Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubunda Vitoria Guimaraes ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15. dakikasında Mehdi Bourabia ile öne geçen Atiker Konyaspor, ilk devreyi 1-0 üstünlükle kapatmayı başardı.
İkinci yarıda ise 77. dakikada Ali Turan'ın kendi kalesine attığı golle skora denge geldi ve Vitoria Guimaraes ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor 6 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirerek Avrupa'ya veda etti. Guimaraes ise 5 puanla son sırada grubu tamamladı.
DHA