Başakşehir, Galatasaray'ı bekliyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi. Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem'in kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. AA

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