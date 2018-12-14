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Başakşehir, Galatasaray'ı bekliyor

14 Aralık 2018, Cuma 22:27
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem'in kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

AA

Etiketler: başakşehir
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