Başakşehir'in haftayı lider kapattığı Süper Lig'de son durum?

Süper Lig'de 6. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı. Ligin 6. hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, haftayı lider kapattı.

Süper Lig'de 6. hafta yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Haftaya 12 puanla zirvede giren takımlardan Galatasaray, Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 13 puanla liderliğe yükseldi. Haftanın sonuçları Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1 Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-0 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0 Kayserispor-Atiker Konyaspor: 0-2 Trabzonspor-Göztepe: 1-2 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1 Akhisarspor-Galatasaray: 3-0 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1 Gelecek haftanın programı Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: 28 Eylül Cuma: 20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom) 29 Eylül Cumartesi: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park) 19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park) 30 Eylül Pazar: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül) 16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova) 19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi) 1 Ekim Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı) 20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) AA

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.