Başakşehir'in liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de son durum?

Ligde 12. hafta oynanan 4 maçla tamamlandı. Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 12. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı. Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 2. sıradaki yerini korurken; Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 üstünlük kurarak 13. sıraya yükseldi. Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 12. haftayı da liderlikle bitirdi. Haftanın sonuçları Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 5-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 2-1 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: 2-0 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2 Kayserispor-Galatasaray: 0-3 Bursaspor-Kasımpaşa: 1-2 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-0 Antalyaspor-Akhisarspor: 1-2 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2 Puan durumu 13. haftanın programı 23 Kasım Cuma: 20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom) 24 Kasım Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları) 19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı) 25 Kasım Pazar: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül) 13.30 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Akhisar) 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park) 26 Kasım Pazartesi: 20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova) AA

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