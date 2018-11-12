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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Başakşehir'in liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de son durum?

12 Kasım 2018, Pazartesi 01:23
Ligde 12. hafta oynanan 4 maçla tamamlandı. Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 12. haftası oynanan 4 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek 2. sıradaki yerini korurken; Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 üstünlük kurarak 13. sıraya yükseldi.

Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, 12. haftayı da liderlikle bitirdi.

Haftanın sonuçları 

Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 5-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 2-1

Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 1-2

Kayserispor-Galatasaray: 0-3

Bursaspor-Kasımpaşa: 1-2

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Antalyaspor-Akhisarspor: 1-2

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Puan durumu

13. haftanın programı

23 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Akhisar)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

AA

Etiketler: süper lig
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