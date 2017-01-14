Başakşehir Kayseri'yi darma duman etti

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 5-0 yendi.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. Başakşehir, 24. dakikada Mehmet Batdal'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk golden sadece 2 dakika sonra Emre Belözoğlu, penaltı atışından takımını 2-0 öne geçirdi. Kayserispor ikinci yarıda iyice oyundan düştü. 63'te sahneye çıkan Edin Visca, skoru 3-0 yaptı. 81. dakikada Kayserispor'da Stevanovic kendi kalesine attığı gol sonucu fark 4'e çıktı. 19 yaşındaki Cengiz Ünder, 88. dakikada takımının 5. golünü kaydetti. Bu skorun ardından Başakşehir puanını 39 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor ise 12 puanla 16. sırada yer aldı.

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