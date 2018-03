Başakşehir liderlik koltuğuna oturamadı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi.

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

7. dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında altıpasın önünde Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

12. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanı içine giren Manu'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

20. dakikada Elia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Adebayor meşin yuvarlağı ceza dışındaki Emre Belözoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Hopf, kornere çeldi.

28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ortasında altıpasta uygun durumda bulunan Adebayor kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Sessegnon'un ortasında kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan, son anda kornere çıkardı.

42. dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu, rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın sol çaprazında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sessegnon'un ortasında altı pasta Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada Gençlerbirliği skoru eşitledi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Khalili geçti. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

53. dakikada Mepipol Başakşehir gole yaklaştı. Elia'nın sol kanattan ortasında Adebayor topu penaltı noktasındaki Mossoro'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

55. dakikada Paraiba'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sessegnon'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada Visca'nın yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor rakibinden sıyrıldıktan sonra altıpasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

86. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı penaltı noktasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf, topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Avcı: Yarış hala devam ediyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazansaydık kredi alacaktık, bugün onu alamadık. Yarış hala devam ediyor." dedi.

Oyuncularının bireysel performanslarının düşük olduğunu aktaran Avcı, "Rakibimiz geçişlerden bizi cezalandırabilirdi, konsantrasyonumuz ve bireysel oyuncu performansımız düşüktü. Oyunda sistemden kopmadan duygularımızı kontrol etmemiz gerekirdi. Bugün sonuç 1-1. Her rakip her yerde takılıyor. Buradan derslerimizi çıkaracağız. Her anı doğru yaşamak gerekiyor. Rakibi tebrik ederim, 47-47, 44-44 iyi bir yarış oluyor." ifadelerini kullandı.

Özat: Kimsenin bizden beklemediği bir oyun oldu

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç oldu. Kimsenin bizden beklemediği bir oyun oldu. Kazanabilirdik. Deniz, son paslarda ofsayttan kurtulsa ya da duvar olabilse yakalayacağımız çok net fırsatlar vardı. Çatır çatır bir maç oldu. Biri bu ligin ikinci sırasındaki, diğeri kümede kalmaya çalışan takımı. İkinci yarı, ligin ilk yarısı olsa biz daha yukarılara oynayacak bir takımdık." ifadelerini kullandı.

Adebayor'un attığı golde pozisyonun ofsayt olduğunu belirten Özat, "Yediğimiz golde ofsayt var. İlk yarı fazla temaslı oynayamadık, hakem de buna müsaade etmedi. Bu maçın önemli olması için Alanya maçını kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Alnımızın akıyla oynuyoruz"

Ümit Özat, "Fenerbahçe'den sonra Medipol Başakşehir'den de deplasmanda puan aldınız. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarınız var. O maçlarla ilgili planlarınız var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kimseye yaranamıyoruz. Birinin yöneticisi devre arasında tünele geliyor, burada da tribünden küfür yiyoruz. Oynamayalım, 3-4 yiyelim mi istiyorlar? Hoş şeyler değil. Biz çıkıyoruz, alnımızın akıyla oynuyoruz. Bunlar bizim ekstra maçlarımız, kaybetmek kolay, kazanmak olay. Sonuçta Çanakkale toprağını savunmuyoruz, kim kimi üterse. Dünyada Ronaldo'nun, Hazard'ın ve Messi'nin dışında birbirlerinden çok fark edecek oyuncunun az olduğunu düşünüyorum. Geri kalan basın gücü, camia gücü. Galatasaray maçına daha var. Alanya'yı yenersek puan farkı 8'e çıkacak. Yenilmezlik serisine çok takılmıyorum, bunlar eninde sonunda bitecek. Bizi kimsenin şampiyonluğu ilgilendirmiyor. Beşiktaş ve Galatasaray maçında da aynı mücadeleyi göstereceğiz."