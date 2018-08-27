Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Akhisarspor'u 3-1 yendi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Akhisarspor'u konuk etti. 9. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca, ceza sahası içindeki Kerim Frei'a pasını gönderdi. Savunmanın ayak koyduğu topu ceza sahası önünde kontrol eden Visca, ceza sahasına girdi. Bosna Hersekli oyuncu, sol çaprazdan sağ ayak içiyle yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0. 25. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Emre Belözoğlu, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan Can'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği sert şutta top az farkla yandan auta çıktı. 28. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Manu, sağ kanattan bindiren Güray Vural'a pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Güray, altıpasa koşan Manu'nun önüne pasını attı. Manu'nun ayak koyduğu top, ağlara gitti: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı 62. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Turuncu-lacivertli ekip, Akhisarspor ceza sahası dışında sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Visca'nın sert şutunda, top yan direğe çarptı ve auta gitti. 70. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Uğur Uçar'ın ortasında Visca kafa ile topu ceza sahasına aşırdı. Penaltı noktasının önünde topu kontrol eden Bajic, sol ayağıyla dönerek topa çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1. 80. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında, sağ kanattaki Visca, sol kanattan bindiren Napoleoni'ye pasını gönderdi. Ceza sahasına girmeden topu kontrol eden ve rakibini geçen İtalyan futbolcunun ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta, kaleci Fatih son anda topu köşeden kornere çeldi. 90. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde kafayı vuran Da Costa, topu ağlara yolladı: 3-1. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Mossoro bu sezon ilk kez Turuncu-lacivertli ekipte, geçtiğimiz sezondan gelen cezası sona eren Marcio Mossoro, bu sezon ilk maçına Akhisarspor karşısında çıktı. Cezası nedeniyle, ilk iki haftadaki Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 79. dakikasında Kerim Frei'ın yerine oyuna dahil oldu. Da Costa 2. golünü attı Medipol Başakşehir'in Portekiz asıllı Faslı oyuncusu Manuel da Costa bu sezon ikinci golünü attı. Üç hafta sonunda gol sayısını 2'ye yükselten Da Costa, takımın en golcü oyuncusu konumuna yükseldi. Turuncu-lacivertli ekipte, Adebayor, Napoleoni, Visca ve Bajic'in 1'er golü bulunuyor. Adebayor forma giyemedi Medipol Başakşehir'de hafta içinde idmanda sakatlanan Togolu golcü Emmanuel Adebayor, yedekler arasında başladığı mücadelede forma şansı bulamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'ye şans verdi. AA

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