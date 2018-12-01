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Başakşehir sahasında ilk kez 3 puan kaybetti

01 Aralık 2018, Cumartesi 17:30
Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Süper Lig'in 14. haftasındaki Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

7. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Muhammet Demir'in göğsüyle indirdiği topa Robinho ceza sahası önünde gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 

32. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Epureanu'nun savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, Visca topu ceza sahası içinde göğsüyle önüne aldı. Visca'nın sağ çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Torje'nin savunma arkasına attığı pasla, Muhammet Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Muhammet, altıpas önünde sağ çaprazdan yerden şutunu attı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda lider Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

58. dakikada konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulduktan sonra ayak içiyle meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti. 

71. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Visca topu Adebayor'a indirdi. Altıpas önündeki Adebayor'un sert vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammet Demir'den döndü. 

79. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Kerim Frei'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topu kontrol eden Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Topu bir kez daha önünde bulan Brezilyalı oyuncunun ikinci şutunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı son anda köşeden kornere çeldi. 

87. dakikada Medipol Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca, penaltı noktasına yakın bölgedeki Napoleoni'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

Etiketler: süper lig, başakşehir, sivasspor
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