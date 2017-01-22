Başakşehir unvanı Kadıköy'de bıraktı

​Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasından sarı lacivertliler 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in lideri Başakşehir, sezonun ilk yenilgisini Kadıköy'de aldı. Fenerbahçe rakibini 1-0 yenerek zirveyle arasındaki puan farkını dörde indirdi. 28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Alper Potuk'un pasına aut çizgisi üzerinde son anda yetişen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Salih Uçan, pasını ceza yayı üzerindeki Ozan Tufan'a aktardı. Ozan'ın şutunda Emre Belözoğlu'na çarpan top, kaleci Volkan Babacan'ı yanılttı ve filelere gitti. 72. dakikada Fernandao yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Fakat Brezilyalı futbolcu penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe puanını 35'e çıkardı. Başakşehir 39'da kaldı. Beşiktaş Pazartesi Alanya'yı yenerse zirveyi ele geçirecek. Başakşehir de 26 maç sonra ilk kez mağlup oldu. Günün diğer maçlarında Antalyaspor deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1, Trabzonspor da deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Okunma Sayısı: 587

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.