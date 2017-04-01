Başakşehir uzatmalarda yıkıldı

Akhisar Belediyespor ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı. Mete Kalkavan'ın yönettiğim maçın ilk devresi sonunda takımlar 0-0'lık skorla soyunma odasına gitti. Akhisar Belediyespor, 58. dakikada Vaz Te'nin ayağından bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti. Beraberlik için ataklarını sıklaştıran Başakşehir, 78. dakikada Yalçın Ayhan'ın attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. Akhisar Bld.Spor, uzatma dakikalarında Sokol Cikalleshi'nin golü ile 2-1 öne geçti ve maç bu sonuçla bitti. Bu sonucun ardından Akhisar Belediye Spor puanını 30'a yükseltti. 53 puanda kalan Başakşehir ise maç fazlasıyla, 55 puanlı Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada kaldı.

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