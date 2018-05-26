'Basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor'

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının başına geçecek teknik direktörün henüz belli olmadığını açıkladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli basın kuruluşlarında yer alan teknik direktör görevlendirmesiyle ilgili haberlere tepki gösterilerek, "Kulübümüz borsaya açık bir şirkettir ve herhangi bir anlaşma durumunda bunu Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirecektir. Bu bağlamda teknik direktörlük konusunda basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi. AA

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