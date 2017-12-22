Beklentiler yine yüksek: Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi

Galatasaray'da Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için anlaşmaya varılan Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulüpte 4. dönemine başlamaya hazırlanıyor.

Türk futbolunun en kariyerli teknik adamı olan ve Galatasaray takımıyla birçok ulusal ve uluslararası önemli başarıya imza atan Fatih Terim, aradan geçen 4 yılı aşkın süreden sonra bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin başına geçti.

Galatasaray'da son olarak Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde görev alan ve 24 Eylül 2013 tarihinde sözleşmesi feshedilen Terim, sarı-kırmızılı futbolseverlerin Dursun Özbek yönetimine yoğun baskısıyla Florya'nın yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Terim'in görevden alınması ve yeniden bu koltuğa oturması arasında geçen 4 yıl 3 aylık süreçte, 6 farklı teknik direktörle çalıştı. Tecrübeli teknik adamın ardından sırasıyla Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor görev aldı.

Toplam 16 kupa kaldırdı

Galatasaray'ın başında dördüncü dönemine başlamaya hazırlanan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin başında bugüne kadar toplam 16 kupa kaldıran Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da baş mimarlarından biri oldu.

Terim idaresinde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 6 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda rekorun da sahibi oldu.

İlk dönemi başarılarla dolu

Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından ve kaptanlarından biri olan Terim, sarı-kırmızılı takımdaki futbolculuk kariyerinde şampiyonluk kazanamazken, 4 sezon süren ilk teknik direktörlük döneminde tarihi başarılara imza attı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılması sonrası, Faruk Süren'in başkanlığı döneminde, 1996-97 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, 4 sezon boyunca sarı-kırmızılı takıma tarihinin en başarılı dönemini yaşattı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 4 sezon süren ilk döneminde 12 kupa kaldırmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıl üst üste lig şampiyonluğunu kimselere kaptırmayan, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası şampiyonluğu elde eden Terim, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırarak, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve kariyerinin de zirvesine çıktı.

Daha sonra Galatasaray'dan ayrılarak İtalya'nın Fiorentina takımının başına geçen Terim, ardından İtalyan devi Milan'da kısa süreli bir teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

İkinci dönemi hayal kırıklığı oldu

Fatih Terim'in 2000 yılında yollarını ayırdığı Galatasaray'la yeniden buluşması, 2002-03 sezonunun başında oldu ancak yaklaşık 2 sezon süren bu macera hayal kırıklıklarıyla akıllarda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte başkanlığa seçilen Özhan Canaydın'ın, ''Gönüllerin teknik direktörü'' olarak yeniden göreve getirdiği Fatih Terim, büyük beklentilerin yaratıldığı sezonda takımıyla ligde ve Avrupa'da varlık gösteremedi.

Terim yönetimindeki ikinci dönemde, ilk sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ligi ikinci sırada bitiren, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Malatyaspor'a elenerek veda eden Galatasaray, final oynama hedefiyle çıkılan yolda ise Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı.

Ayrıca bu sezonda Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık farkı yenilgi de akıllardan silinmedi.

Galatasaray'la 2003-04 sezonuna kötü başlayan Fatih Terim, ligde alınan başarısız sonuçlara ek olarak, Türkiye Kupası'na Çaykur Rizespor'a 5-0 yenilerek veda ederken, Avrupa'da yine bekleneni veremedi. Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak 2000 yılında olduğu gibi yine UEFA Kupası'na giden sarı-kırmızılı takımın, ümitlerin yeniden canlandığı bu kulvardaki ilk rakibi Villarreal'e turu vermesi sonrası Terim'den de ayrılık sinyalleri geldi.

Sezonun tamamlanmasına 8 hafta kala görevini bırakan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipteki 2. dönemini bu şekilde tamamlamış oldu. Terim'in ardından son haftalarda teknik direktörlük görevine, sarı-kırmızılı ekipte futbolculuğuyla efsane olmuş Gheorghe Hagi getirildi ancak sezonu 6. olarak bitirebilen Galatasaray, 2004-05 sezonunda Avrupa kupalarına dahi katılamadı.

Üçüncü döneminde Galatasaray'ı tekrar ayağa kaldırdı

Başkanlık koltuğunu Adnan Polat'tan devralan Ünal Aysal'ın 2011-2012 sezonu başında futbol takımını emanet ettiği Fatih Terim, kendisine güvenenleri üçüncü döneminde mahcup etmedi.

Ligde 2010-2011 sezonunu 8. sırada bitiren ve başarısızlık adına pek çok rekor kıran sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırmayı başaran Terim, gerçekleştirdiği kadro revizyonuyla özlenen başarıların gelmesini sağladı.

İlk iki sezonda lig şampiyonluklarını kimseye kaptırmayan, TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı üst üste iki sene kazanan Terim, 2012-2013 sezonunda takımına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatmasına karşın, üçüncü sezonunda henüz 5 hafta geride kalmışken görevinden alındı.

Ünal Aysal'ın başkanlık görevine seçilmesinin ardından yaptığı en önemli hamlelerden biri olan Fatih Terim, sportif açıdan oldukça başarılı iki sezonu geride bırakmasına karşın idari anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray'ın tarihindeki en kötü sezonlardan birini geçirdiği, sezonu 3 farklı teknik direktörle tamamlamak zorunda kaldığı 2010-2011 sezonunun ardından devraldığı futbol takımını tekrar ayağa kaldıran tecrübeli teknik adam, kazandırdığı 4 kupaya karşın iç çekişmelerin kurbanı oldu.

Son döneminde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı bir süre birlikte çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmesinin sarı-kırmızılı kulüpte feshedilmesinin ardından Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla Türkiye Futbol Federasyonunda görev başı yaptı.

Beklentiler yine yüksek

Galatasaray'da dördüncü kez teknik direktörlük görevine getirilmesine karşın ilk kez sezon ortasında işbaşı yapacak olan Terim'den beklentiler yüksek.

Son iki sezonda şampiyonluk yarışının gerisinde kalan futbol takımını tecrübesiz teknik adamlara emanet etmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dursun Özbek yönetimi, bu kez taraftarların beklentisini karşılarken, sezon başında önemli bir yatırımla oluşturulan kadroyu Terim'in başarıya taşıması ümit ediliyor.