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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Beklentilerin altında kaldılar

02 Nisan 2017, Pazar 14:22
Sezon başında, kiralandıkları kulüplerden Fenerbahçe'ye dönen Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Emmanuel Emenike, kendilerinden beklenen çıkışı gerçekleştiremedi.

Sarı-lacivertli kulübün bu sezon kadrosunda yer verdiği Salih Uçan, Stoch ve Emenike, takımın kötü gidişatıyla da paralel olarak hayal kırıklığı yaşattı.

Bu 3 futbolcu bu sezon Süper Lig'de 18 kişilik müsabaka kadrosuna bile girmekten zorlanırken, Emenike 10, Salih Uçan 8, Stoch ise sadece 6 maçta süre alabildi.

Salih Uçan beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'nin, 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken yaklaşık 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Salih Uçan, kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

Salih Uçan, ilk iki sezonunda düzensiz olarak forma şansı bulduğu Fenerbahçe'den 2014 yılında İtalya'nın ünlü kulüplerinden Roma'ya kiralık olarak transfer oldu. Roma Kulübü, iki sezon için Fenerbahçe'ye 4 milyon 750 bin avro gibi ciddi bir kiralama bedeli vermesine rağmen Salih'ten istediği verimi alamadı.

Roma'da geçirdiği iki yılın ardından tekrar Fenerbahçe'ye dönen Salih'ten sarı-lacivertli taraftarların beklentisi büyüktü. Salih, teknik direktör Dick Advocaat'ın sezon başında verdiği şansı iyi kullanamadı ve kendini kadronun dışında buldu.

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta oynayan Salih, bunların sadece 3'ünde ilk 11'de forma giydi. Genç futbolcu, geride kalan 26 haftanın 12'sinde 18 kişilik maç kadrosunda bile düşünülmedi.

Emenike kadro dışı kaldı

Geçen sezonu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Ein ve İngiltere'de West Ham United'da kiralık geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye dönen Nijeryalı forvet Emenike, performansından çok yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi.

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Süper Lig'in 11. haftasından sonra bir daha ligde forma giyemeyen Emenike, Aralık 2016'da disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Nijeryalı futbolcu 2 ay sonra affedilip, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Krasnodar'la Rusya'da oynanan maçta ilk 11'de şans buldu. Bu şansını da iyi değerlendiremeyen Emenike, daha sonra oynanan hiçbir maçta süre alamadı.

Emenike, Süper Lig'de 26 maçın 14'ünde (5'i kadro dışıyken) maç kadrosuna giremedi.

Stoch yine göze giremedi

Slovak futbolcu Stoch, 3 yıl sonra kendini tekrar ispatlamak için döndüğü Fenerbahçe'de istediklerini yapamadı.

Sarı-lacivertlilere 2010 yılında transfer olan ve forma giydiği ilk 3 sezonda takımın önemli isimlerinden biri olan Stoch, son 3 yılı PAOK, El-Ein ve Bursaspor'da kiralık olarak geçirdi.

Kiralık olarak takımdan ayrı kaldığı dönemde sözleşmesi 2018 yılına kadar uzatılan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de kalmayı başarmasına rağmen teknik direktör Dick Advocaat'ın gözüne giremedi.

Süper Lig'de 2'si ilk 11 olmak üzere sadece 6 maçta forma şansı bulabilen Stoch, 13 haftada ise 18 kişilik kadroya dahil edilmedi

Karavaiev de hayal kırıklığı yaşattı

Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Oleksandr Karavaiev de performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Son olarak Ukrayna'da Zorya forması giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan 25 yaşındaki futbolcu, lig ve kupada şu ana kadar sadece 5 maçta süre alabildi.

Statü gereği UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynayamayan Ukraynalı futbolcu, takıma gelmesinden sonra Fenerbahçe'nin yaptığı 14 resmi maçta 117 dakika oynayabildi.

Karavaiev bu 14 maçın 8'inde 18 kişilik kadroya bile alınmadı. Ukraynalı futbolcu son olarak Süper Lig'de 29 Ocak'taki Kayserispor maçında kadroya girmişti.

AA

Etiketler: fenerbahçe
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