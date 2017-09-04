Belçika, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8. haftası, 3 grupta yapılan 9 maçla başladı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 karşılaşma oynandı. A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Dick Advocaat yönetimindeki Hollanda konuk ettiği Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 80. dakikalarda Davy Pröpper, 67. dakikada Arjen Robben attı. Bulgaristan'ın tek golü 69. dakikada Georgi Kostadinov'dan geldi. Aynı grupta lider bulunan Fransa ağırladığı Lüksemburg ile 0-0 berabere kaldı. H Grubu'nda Yunanistan'a konuk olan Belçika, maçtan 2-1 galip ayrılarak 2018 Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Fransa-Lüksemburg: 0-0 Hollanda-Bulgaristan: 3-1 Belarus-İsveç: 0-4 B Grubu: Macaristan-Portekiz: 0-1 Faroe Adaları-Andorra: 1-0 Letonya-İsviçre: 0-3 H Grubu: Estonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0 Cebelitarık-Bosna Hersek: 0-4 Yunanistan-Belçika: 1-2 AA

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