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3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Belçika geriden gelerek çeyrek finale adını yazdırdı

02 Temmuz 2018, Pazartesi 23:00
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında Belçika, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada, 90+4. dakikada Nacer Chadli'nin attığı golle Japonya karşısında 3-2 öne geçti ve maç bu sonuçla sona erdi. Belçika, çeyrek finale yükseldi. Sahadan 3-2 galip ayrılan Belçika, çeyrek finalde Brezilya ile eşleşti.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 2-0 geriye düştüğü maçta Japonya'yı 3-2 yenen Belçika, çeyrek finale yükseldi.

Belçika, özellikle ilk yarım saatteki baskılı oyununa rağmen Japonya savunmasını geçemeyince ilk yarı golsüz sonuçlandı.

48. dakikada ani gelişen Japonya atağında, Shibasaki'nin ara pasıyla Belçika savunmasının arkasına sarkan Haraguchi, uzak direğe yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Bir dakika sonra ise Eden Hazard, sağ kanattan yapılan yerden ortaya gelişine vurdu ancak top direkten döndü.

Japonya, 52. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Inui'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta top, direğin yanından ağlarla buluştu.

Ataklarını artıran Belçika, aradığı golü 69. dakikada buldu. Korner sonrası Japonya savunması topu havalandırdı. Vertonghen, gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla önde olan kaleci Kawashima'yı avladı: 1-2.

Eden Hazard'ın 74. dakikada sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Fellaini, kafa vuruşuyla Belçika'nın durumu 2-2'ye getirmesini sağladı.

Karşılaşmanın uzatmalara gitmesi beklenirken Belçika 3. golü attı. Belçika, 90+4'üncü dakikada ani gelişen atakta Japonya'yı az adamla yakaladı. Sağ kanattaki Meunier'nin yerden ortasında Lukaku, topu yanındaki Chadli'ye bıraktı. Chadli de topu boş ağlara gönderdi: 3-2

Sahadan 3-2 galip ayrılan Belçika, çeyrek finalde Brezilya ile eşleşti.

Brezilya ile Belçika arasındaki çeyrek final maçı, 6 Temmuz Cuma günü Kazan Arena'da oynanacak.

AA

Etiketler: dünya kupası, belçika, japonya
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