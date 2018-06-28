Belçika, grubunu lider tamamladı: Belçika ve İngiltere son 16 turuna yükseldi

Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere ile Belçika 6'şar puanda. Bu maçta üstünlüğü sağlayan ikinci turda Brezilya ile eşleşecek.

Rusya'nın ev sahiplğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda en çok gol atan, en zevkli maçlar izlettiren iki takım olan Belçika ile İngiltere kozlarını paylaşıyor.

​Ancak ikinci turda Brezilya ile karşılaşmamak için her iki takımın da kazanmak istemeyeceği spekülasyonları yapılıyor.

***

Belçika ile İngiltere son 16 turuna yükseldi

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynanan mücadelede Belçika-İngiltere'yi 1-0 yendi.

Bu sonuçla Belçika grubu 9 puan ile lider tamamlarken, İngiltere 6 puan ile grubu ikinci bitirdi. Tunus ve Panama ise şampiyonaya veda etti.

6. dakikada Belçika gole yaklaştı. Chadli'nin pasıyla topla buluşan Tielemans, ceza sahası dışında, kaleyi sağ çaprazdan gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Pickford topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

9. dakikada Belçika yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Dendoncker'in arka direğe kaldırdığı topu Fellaini kafa ile altıpas içine indirdi. Batshuayi topa ayak koydu, kaleci Pickford'un kontrol edemediği topu Cahill çizgi üzerinden kayarak uzaklaştırdı.

51. dakikada Belçika golü buldu. Tielamans'tan aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Januzaj, önündeki rakibine rağmen sol ayağıyla çok şık vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

66. dakikada İngiltere net bir fırsatı kullanamadı. Vardy'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Rashford'un ceza sahasına girer girmez köşeye gönderdiği topa son anda kaleci Courtois'in parmaklarının ucunu çarparak kornere gitti.

Mücadele Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.