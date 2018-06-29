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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Belçika'nınn rakibi Japonya oldu

29 Haziran 2018, Cuma 00:13
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile Japonya, Kolombiya ile İngiltere eşleşti.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın 15. gününde, G ve H gruplarındaki maçlar tamamlandı.

Kupanın 15. gününde oynanan 4 maçla grup karşılaşmaları sona erdi.

G Grubu'nda üst tura kalmayı daha önce garantileyen iki takımın karşılaştığı mücadelede Belçika, İngiltere'yi Adnan Januzaj'ın golüyle 1-0 yendi.

Bu sonucun ardından 9 puana ulaşan Belçika lider, 6 puanlı İngiltere ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

İddiası olmayan iki takımın karşılaştığı grubun diğer maçında Tunus, Panama'yı 2-1 mağlup etti. Tunus'un gollerini Fakhreddine Ben Youssef ve Wahbi Khazri, Panama'nın golünü ise Yassine Meriah kendi kalesine attı.

Diğer yandan takımının ilk golünü bulan Tunuslu Ben Youssef, Dünya Kupası tarihinin 2500. golünü kaydetti.

Kolombiya lider, Japonya ikinci

H Grubu'nda Kolombiya, Senegal'i Yerry Mina'nın golüyle 1-0 yendi.

Grupta son maçına iddiasız giren Polonya da Japonya'yı Jan Bednarek'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 6 puanlı Kolombiya, grubu lider bitirerek son 16 turuna kaldı. 4'er puana sahip Japonya ile Senegal arasında üst tura kalan takımı ise fair play puanı belirledi. Puan, averaj, atılan ve yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Japonya, Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük sağlayarak adını üst tura yazdırdı. Gruptaki üç maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı kartla tamamladı.

Senegal'in de elenmesiyle 1982 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez hiçbir Afrika takımı grup aşamasını geçemedi.

Son 16 turu eşleşmeleri

G ve H gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından son 16 turundaki son iki eşleşme de belli oldu.

Son 16 turunda G Grubu lideri Belçika, H Grubu ikincisi Japonya ile 2 Temmuz'da karşılaşacak.

H Grubu lideri Kolombiya ise G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İngiltere ile 3 Temmuz'da mücadele edecek.

Turnuvaya verilecek bir günlük aranın ardından 30 Haziran'da başlayacak son 16 turu maçlarıyla devam edilecek.

 

AA

Etiketler: dünya kupası, belçika
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