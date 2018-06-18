Belçika, Panama'yı farklı yendi

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki G Grubu maçında Belçika, Panama'yı 3-0 yendi.

Turnuva tarihindeki ilk maçına çıkan Panama Milli Takımı, Belçika'ya ilk yarıda gol izni vermedi.

47. dakikada Panama savunmasından dönen topa, ceza sahasının sağ köşesinden gelişine vuran Mertens, Belçika'yı 1-0 öne geçirdi.

69. dakikaya kadar pek etkili olamayan Belçika'nın santraforu Lukaku, De Bruyne'ün soldan ortaladığı topa, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

Lukaku, 75. dakika bir kez daha sahneye çıktı. Eden Hazard'ın pasıyla Panama defansının arkasına sarkan Lukaku, topu kalecinin üstünden ağlarla buluşturdu: 3-0.

Belçika karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.