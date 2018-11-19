Belhanda sezonun ilk yarısını kapattı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Fas Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonun ilk yarısını kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fas'ın Kamerun ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Belhanda'nın sağ üst arka adale grubunda, ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun tedavisinin, yaklaşık 6 hafta süreceği duyuruldu. Galatasaray'da Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Ozan Kabak'ın da sakatlıkları bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Fenerbahçe derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ceza verdiği futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'ten de yararlanamıyor. AA

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