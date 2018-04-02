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2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Beşikta, 855 gündür ş evinde yenilmiyor

02 Nisan 2018, Pazartesi 18:00
Siyah-beyazlı takım, iç saha performansı bakımından Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımlarla karşılaştırıldığında devam eden en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

Süper Lig'de evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'nın beş büyük futbol ülkesindeki (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) takımlarla karşılaştırıldığında iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

Evindeki namağlup serisini 40 maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, bu performansıyla Avrupa'nın önemli takımları Manchester City, Bayern Münih, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in (PSG) önünde yer aldı.

İç sahadaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, üst üste oynadığı 40 lig mücadelesinde 33 galibiyet ve 7 beraberlikle elde etti.

3 farklı statta seriyi yakaladı

Beşiktaş, diğer ekiplerden farklı olarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 3 farklı statta yakalamayı başardı.

BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılması nedeniyle evindeki karşılaşmaları farklı statlarda oynamak zorunda kalan siyah-beyazlı ekip, Olimpiyat, Başakşehir Fatih Terim statlarında rakiplerini konuk etti. BJK İnönü Stadı yerine yapılan Vodafone Park'ın bitmesinin ardından Dolmabahçe'deki yerine geçen Beşiktaş, bu üç statta rakiplerine karşı başarılı sonuçlara imza attı.

Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray galibiyetiyle başlayan seride Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 6 maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki 33 karşılaşmada ise 26 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

855 gündür yenilmiyor

Beşiktaş, iç sahada 855 gündür rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Ligdeki son iç saha yenilgisini 29 Kasım 2015'te yaşayan siyah-beyazlı takım, bu mağlubiyetin ardından rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu.

Beşiktaş, evinde yenilmediği 40 maçta 99 gol atıp, kalesinde 27 gol gördü.

PSG'yi geçti 

Siyah-beyazlı ekip, iç saha performansı bakımından Fransa'nın Ligue 1 takımlarından PSG'nin bir adım önüne geçti.

Fransa'da 17 puan farkla lider durumda bulunan ve iç sahada 743 gündür kaybetmeyen PSG, şu ana dek evindeki 39 maçta 33 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Fransız ekibi, evindeki son yenilgisini 20 Mart 2016'da Monaco'ya 2-0 mağlup olarak yaşadı.

PSG, bu süreçte rakip fileleri 121 kez havalandırırken, 18 gol yedi.

Bayern Münih'in serisi 36 maçta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyen Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 6-0 yenerek iç sahadaki namağlup serisini 36 maça taşıdı.

Evinde son olarak 2 Mart 2016'da Mainz 05'e 2-1 yenilen Alman ekibi, sonraki 36 iç saha mücadelesinde 29 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Mainz 05 maçından bu yana evinde 761 gündür yenilmeyen Bayern Münih, sonraki 36 karşılaşmada 114 kez gol sevinci yaşadı ve rakiplerinin 20 golüne engel olamadı.

Barcelona, 31 maçtır yenilmiyor

İspanya'da şampiyonluğa giden Barcelona'nın, La Liga'da evinde oynadığı son 31 maçta bileği bükülmedi.

Evindeki son yenilgisini 10 Eylül 2016'da 2-1'lik skorla Alaves karşısında yaşayan ve 569 gündür kaybetmeyen Katalan ekibi, söz konusu 31 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Bu karşılaşmalarda 97 gol kaydeden Barcelona, kalesinde 19 gole engel olamadı.

Manchester City 27 maçtır kaybetmiyor

İngiltere Premier Lig'de açık ara lider durumda bulunan Manchester City, evinde 27 maçtır kaybetmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 3 Aralık 2016'da Chelsea'ye 3-1 yenilerek yaşayan Manchester ekibi, bu tarihten sonra çıktığı maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Chelsea maçından itibaren 485 gündür evinde yenilmeyen Manchester City, söz konusu karşılaşmalarda 75 gol attı ve 19 gol yedi.

İtalya'da uzun seri yok

Avrupa'nın beş büyük liginden biri olan İtalya Serie A'da bu sezon namağlup serisini devam ettirebilen takım bulunmuyor.

Son olarak ligin 8. haftasında Lazio'ya 2-1 yenilen Juventus'un iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi bu sezon sonlanmıştı.

AA

Etiketler: beşiktaş
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