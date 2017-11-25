Beşiktaş 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ligde üst üste ikinci maçını da kazanamadı.

Yeni Malatya Stadı'nda yapılan mücadelede iki takım skoru değiştiremedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu skorla Beşiktaş puanını 23'e yükseltti. Evkur Yeni Malatyaspor ise 15 puana çıktı.

Ligin 12. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlı ekip, üst üste ikinci maçını da galibiyetle tamamlayamadı. Beşiktaş, bu sezon 13 maçın 7'sinde puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 16 puan bıraktı.

Beşiktaş ile berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un da galibiyet hasreti devam etti.

Fatih Aksoy ilk kez ligde oynadı

Beşiktaş'ta genç savunmacısı Fatih Aksoy, ilk kez bir Süper Lig maçında siyah-beyazlı formayı giydi.

20 yaşındaki Fatih, mücadelenin 73. dakikasında sakatlanan Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta savunma sıkıntısı

Siyah-beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçında stoper mevkisinde sorun yaşadı.

Gary Medel ve Dusko Tosic'in cezalı olmasından dolayı Malatya'ya eksik giden Beşiktaş'ta Pepe ve Necip Uysal da sakatlık yaşadı.

Karşılaşma öncesi adı ilk 11'de yer alan Pepe, ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça başlayamadı. Portekizli futbolcunun yerine Necip Uysal müsabakaya ilk 11'de çıktı. Ancak Necip de mücadelenin 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.