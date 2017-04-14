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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Beşiktaş 2 dakikada yenildi!

14 Nisan 2017, Cuma 01:35
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympique Lyon'a, 83 ve 84. dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşısında 1-0 öne geçen Beşiktaş, son dakikalarda yediği gollerle rakibine 2-1 yenildi. 

Rakibi karşısında 15. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen ve uzun süre bu üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıdaki baskıya fazla direnemedi. 

Beşiktaş, savunmadaki hatalarla Olympique Lyon'a mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2 dakikada üst üste yediği gollerle avantajını yitirdi. 83. dakikada Tolisso'nun golüne engel olamayan Beşiktaş, 84. dakikada da Morel'in golüyle 2-1 geriye düştü. Karşılaşmada başka gol olmazken, siyah-beyazlı ekip, çeyrek final ilk mücadelesini 2-1 geride tamamladı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Bu sezonki 2. Avrupa yenilgisi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki ikinci yenilgisini Olympique Lyon karşısında aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesinde Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Olympique Lyon'a da 2-1 yenildi.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta mağlup olmayan Beşiktaş, bu organizasyonda da ilk yenilgisini almış oldu. Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisini Olympique Lyon sonlandırdı. 

Babel'den Avrupa gollerine devam

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Ryan Babel, son dönemlerdeki formunu sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekibin son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmada iki gol birden atan Babel, Olympique Lyon karşısında da bu sevinci yaşadı. Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla üçüncü Avrupa golüne imza attı.

Marcelo ve Rafael cezalı

İki takımın İstanbul'da yapacağı maç öncesi Marcelo Guedes ile Rafael, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta 21. dakikada sarı kart gören Marcelo ile Olympique Lyon'da 19. dakikada sarı kartla cezalandırılan Rafael, rövanş maçında forma giyemeyecek.

Taraftarlar sahaya girince maç gecikmeli başladı

İki takım taraftarları maç için stattaki yerlerini alırken, kale arkasında alt bölümdeki Olympique Lyonlu yüzlerce taraftarlar, Beşiktaşlıların bulunduğu üst tribünden yabancı madde atıldığı gerekçesiyle sahaya indi.

Futbolcular, 35 dakikalık bekleyişin ardından sahaya çıktı. Her iki ekip oyuncuları ve teknik direktörleri, alışılmışın dışında saha ortasında daire yaparak seremoniyi gerçekleştirdi. 

AA

Etiketler: beşiktaş, lyon
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