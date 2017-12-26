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26 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Beşiktaş, 2012-2013 sezonunu tekrarladı

26 Aralık 2017, Salı 10:13
Süper Lig'in ilk yarısında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayabilen son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, istikrarsız bir performans sergiledi.

Lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, averajla 4. sırada yer alabildi. Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde kaldı.

Sezonun ilk yarısında rakip fileleri 29 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 16 gol gördü. 

Seri galibiyetler almakta zorlandı

Beşiktaş, ligin ilk yarısında seri galibiyetlere imza atmakta zorlandı.

İlk devre boyunca sadece 2 kez üst üste üçer puana imza atabilen siyah-beyazlı takım, 4 haftalık galibiyet hasreti de yaşadı. 

Deplasmanda başarısız sonuçlar 

Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki 9 dış saha maçını üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle tamamladı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atabilen Beşiktaş, kalesinde ise 11 gol gördü. Dış sahalarda 12 puan toplayan Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 15 puan yitirdi. 

İlk 7 içindeki takımlara karşı zorlandı

Beşiktaş, sıralamada ilk 7 içinde yer alan takımlara karşı da kazanmakta zorlandı.

Lider Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci Galatasaray'ı 3-0 yenerken, kendisiyle aynı puana sahip olan ve averajla 6. sırada bulunan Göztepe'ye de 3-1 üstünlük sağladı.

İlk 7 içindeki takımlardan üçüncü Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 30 puanla beşinci sıradaki Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 29 puanı olan yedinci Trabzonspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda topladığı 30 puanın yarısını ligin son 6 sırasında yer alan takımlara karşı topladı.

2012-2013 sezonunu tekrarladı

İlk yarı boyunca 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 30 puan toplayan Beşiktaş, 2012-2013 sezonunu tekrarladı.

Sadece savunmasıyla öne çıktı

Ligin ilk yarısında puan ve attığı gol itibarıyla rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ın en olumlu performansı savunması oldu.

Süper Lig'de attığı 29 golle, rakip fileleri 37 kez havalandıran Galatasaray'ın gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ilk 3 sıradaki ekiplerden Fenerbahçe (34) ve Medipol Başakşehir (31) kadar da etkili olamadı.

İlk yarıda 16 gol yiyen Beşiktaş, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak da dikkati çekti.

AA

Etiketler: beşiktaş, süper lig
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