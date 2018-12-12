Beşiktaş 4. kez gruptan çıkabilecek mi?

Avrupa Ligi'ndeki daha önce 3 kez üst tura yükselen Beşiktaş, yarın Malmö karşısında alacağı beraberlik ve galibiyetle 4. kez gruptan çıkma başarısı gösterecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında yarın İsveç'in Malmö ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 215 maçta 83 galibiyet, 86 mağlubiyet yaşarken, 46 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 307 gol gördü.

Güneş, rekorunu geliştirmeyi sürdürecek

Beşiktaş'ın başında en çok Avrupa kupası maçına çıkma unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş, bu rekorunu yarınki karşılaşmada geliştirmeyi sürdürecek.

Güneş, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünde Avrupa'da 38. kez sahada yer alacak.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 37 karşılaşmada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetimindeki 37 Avrupa mücadelesinde toplam 64 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

En farklı galibiyeti Güneş yönetiminde aldı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

Evinde 108. maçını oynayacak

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 108. iç saha maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 107 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 26 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 166 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 108 gol gördü.

İsveç ekiplerine karşı zorlanıyor

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Beşiktaş, yarınki rakibi Malmö ile daha önce 5 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, Beşiktaş 3 maçta rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 9 gol yedi.

İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul'daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'a UEFA Kupası'nda rakip oldu. İstanbul'da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grupta eşleşen iki takım arasında İsveç'te oynanan karşılaşmayı Malmö, 2-0 kazanmıştı.

Avrupa Ligi'nde 4. kez gruptan çıkma peşinde

Siyah-beyazlı ekip, daha önce UEFA Kupası adıyla yapılan ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda bu sezon dahil olmak üzere 8 kez grup aşamasında yer aldı.

Beşiktaş, bu kupada daha önce 5 kez ön elemeleri geçerek, 2 kez de direkt olarak grup aşamasında mücadele etti.

Avrupa Ligi'nde 2004-2005, 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında gruplarda mücadele eden Beşiktaş, üst üste 3 sezonda grubu 4. tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

2010-2011 sezonunda bir kez daha bu organizasyonda mücadele eden siyah-beyazlı takım, 2. olarak üst tura yükseldi. Bir sonraki sezon yine bu organizasyonda grup aşamasında yer alan Beşiktaş, lider olarak adını 3. tura yazdırdı.

Avrupa Ligi'nde 2014-2015'te yeniden gruplarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, lider olarak üst turda mücadele hakkı yakaladı.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda ise Şenol Güneş yönetiminde yine grupta mücadele etti ancak 3.'lükte kalarak Avrupa'ya veda etti.

Siyah-beyazlılar, yarın Malmö karşısında alacakları beraberlik ve galibiyetle 4. kez gruptan çıkma başarısı gösterecek.

Avrupa'da üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

"Kupa 2"de 114. maçına çıkacak

Siyah-beyazlılar, Malmö maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 114. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 113 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 182 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 138 gol gördü.