Beşiktaş'a Babel'den kötü haber

Beşiktaş'ın milli maçta sakatlanan Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in sağ arka adale zarında yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Almanya ile yaptığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Babel'in, sağlık ekibi tarafından yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesinde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale zarında mikro yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi. AA

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