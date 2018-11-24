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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında farklı kazandı

24 Kasım 2018, Cumartesi 21:32
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarı

8. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un sol kanattan ortasına hareketlenen Kenan Özer'in, altıpas önünde topun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Karius, gole izin vermedi.

12. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Ljajic'in sert şutunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

17. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topu başına Quaresma geçti. Quaresma, altıpas bölgesine gönderdiği ortasında savunma oyuncuların arasından sıyrılarak yükselen Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mustafa Pektemek ile paslaşan ve son olarak ceza yayı içi solunda topla buluşan Ljajic'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Quaresma'nın topuk pasında sağdan ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün altıpas içine yerden gönderdiği topa Güven Yalçın istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak arka direğe gitti. Burada topla buluşan Mustafa Pektemek, topu filelere gönderdi: 0-2

35. dakikada Djedje'nin ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, kaleci Karius sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

43. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. MKE Ankaragücü kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken topu rakibinden kapan Dorukhan Tokgöz bekletmeden meşin yuvarlağı Ljajic'e aktardı. Bu oyuncu, savunmanın arkasına koşu yapan Güven Yalçın'a şık bir ara pası gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Güven Yalçın, kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3

Karşılaşmanın ilk devresi Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada kendi yarı alanından paslarla çıkan MKE Ankaragücü'nde topu taşıyan Kubilay Kanatsızkuş'un ara pasına koşu yapan Bifouma'nın ceza alanına girer girmez kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İtirazlar üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan bu pozisyonda VAR'a gitti. Hakem, VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde Güven Yalçın'a yapılan hareketin faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

71. dakikada Bifouma'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen El Kabir'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

73. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic ara pasında savunmanın arkasına sarkan Güven Yalçın, kaleciyle karşı karşı pozisyonda yaptığı vuruşta top kale direğinin dibinden auta gitti. 

77. dakikada Beşiktaş atağında ceza alanında topla buluşan Ljajic, çizgiye inerek pasını altıpas önünde müsait pozisyonda bulunan Hutchinson'a çıkardı. Hutchinson'un gelişine kaleye gönderdiği şuttu kaleci Korcan Çelikay, topu çelmeyi başardı. Dönen topu tamamlamaya çalışan Vida'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

83. dakikada kazanılan korneri paslaşarak kullanan Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasına altıpas içerisinde müsait pozisyonda Mustafa Pektemek kafa vurdu, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

86. dakikada Beşiktaş yarı alanından Hutchinson'dan topu kapan Cerci, topu savunmanın arkasına koşu yapan El Kabir'e çıkardı. Sağ çaprazdan ceza alınan giren El Kabir'in dar açıdan kaleye gönderdiği sert topta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

88. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-4

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 galibiyetiyle sona erdi.

AA

Etiketler: Beşiktaş, Ankaragücü
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