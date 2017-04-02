Beşiktaş arayı açıyor

Süper Lig'de lider Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Siyah beyazlılar bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Başakşehir ile puan farkını 5'e çıkardı.

Beşiktaş'ın golü ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Sağdan Quaresma'nın ortasında Atiba topu Oğuzhan'a indirdi. Oğuzhan'ın vuruşu da ağlarla buluştu. İlk yarıda kaleci Fabri de sakatlandı ve yerini Tolga Zengin'e bırakmak zorunda kaldı. 61'de Talisca'nın golüyle fark ikiye çıkarken 85'te Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in ceza sahası dışından attığı golle skor 3-0'a geldi.

Günün diğer maçlarında Konyaspor Bursaspor'u 2-0, Trabzonspor Rize'yi 1-0, Gaziantepspor da deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş kadroda sadece bir değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımda, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Vincent Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'de ve forvet hattında görev aldı.

Beşiktaş'ta kalede Fabricio Agosto Ramirez görev alırken, savunma kurgusu yine Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Adriano'dan oluştu. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup şans bulurken, Güneş, orta sahada Ricardo Quaresma, Talisca ve Ryan Babel'i görevlendirdi.

Demba Ba, 678 gün sonra kadroda

Devre arasında yeniden Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, uzun bir aradan resmi bir maçta kadroda şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve takımının Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda görev yapan tecrübeli oyuncu, 678 gün sonra resmi bir mücadelede kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ta 2014-2015'te yer alan ve siyah-beyazlı formayla son maçını 24 Mayıs 2015'te oynayan Demba Ba, sonraki sezon başında Çin'e transfer olmuştu.

Taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan Senegalli oyuncuyu tribüne çağırarak bir süre sevgi gösterisinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımda Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck ve Gökhan İnler de ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedek kulübesinde bekledi.

Taraftarlar, Beşiktaş'ın Romanya'nın Astra Giurgiu takımı ile yaptığı ve 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında yediği hatalı goller nedeniyle tepki gösterdiği kaleci Tolga Zengin'e de tezahüratlarla destek verdi.