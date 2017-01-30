Süper Lig’de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

Süper Lig’de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısına çıkıyor. Kritik mücadalede ilk 11'ler belli oldu. STAT: Vodafone Arena YAYIN: beIN SPORTS 1 SAAT: 20.00 HAKEM: Özgür Yankaya İLK 11'LER BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş ATİKER KONYASPOR: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic

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