Süper Lig’de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde olacak.
Süper Lig’de 19. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Atiker Konyaspor karşısına çıkıyor. Kritik mücadalede ilk 11'ler belli oldu.
STAT: Vodafone Arena
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAAT: 20.00
HAKEM: Özgür Yankaya
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic