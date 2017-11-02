Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay, siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha farklı bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Beşiktaş bu organizasyonda daha farklı oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynatmamak üzerine değil. Tecrübeli bir kadromuz var. Böyle olduğu için maçlar zevkli geçiyor. Beşiktaş, Avrupa'da çıtayı yükseltti." dedi.

Deniz Atalay, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı, G Grubu'nda Fransa temsilcisi Monaco'yla 1-1 berabere kalarak üst tura çıkmak için büyük bir avantaj yakaladıklarını dile getirerek, "Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Beşiktaş bu organizasyonda daha farklı oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynatmamak üzerine değil. Tecrübeli bir kadromuz var. Böyle olduğu için maçlar zevkli geçiyor. Beşiktaş, Avrupa'da çıtayı yükseltti." ifadelerini kullandı.

CANER KARARI TEKNİK HEYETE AİT

Atalay, futbolcuları Caner Erkin'in dün Monaco karşısında kadroda olmamasının tamamen teknik heyetin kararı olduğunu vurguladı.

Golcü oyuncuları Cenk Tosun'un kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Atalay, "Transferinde o zaman benim de katkım olmuştu. Almanya'da alt yaş milli takımlarında oynadı, A milli tercihini ise Türkiye'den yana kullandı. Üzerine koyarak devam ediyor. Cenk'in kalitesindeki oyuncuları bugün Avrupa'da çok göremiyoruz. İnşallah zaman Cenk'in lehine olur." değerlendirmesinde bulundu.

KURADA NE GELİYORSA OYNAYACAĞIZ

Kupada Grandmedical Manisaspor'la eşleşmelerini de değerlendiren Atalay, "Güçlü takım güçsüz takım çıksın deme şansımız yok. Kurada ne geliyorsa onunla oynayacağız. Burada oynayacağımız takımlarla kış mevsiminde iklim konusunda farklı olma durumu vardı. Manisa olması iyi oldu. 'Bu kupa Beşiktaş'ın hedefi değildir.' diyemeyiz. Beşiktaş formasının her zaman hedefi vardır." diyerek sözlerini tamamladı.