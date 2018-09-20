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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Beşiktaş, Avrupa Ligi Grubu'nda ilk sıraya yerleşti

20 Eylül 2018, Perşembe 22:00
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup etti.

Rakibi karşısında ilk yarıda etkisiz kalan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Gökhan Töre'nin yerine Ryan Babel'in oyuna dahil olmasıyla daha etkili oldu. Babel ile 51. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş, 69. dakikada Enzo Roco ile durumu 2-0'a getirdi. Jeremain Lens'in 82. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkaran siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada yediği gole rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

İkinci devrede bulduğu gollerle rakibini mağlup eden Beşiktaş, grup mücadelesine 3 puanla başladı. 

Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi moral buldu.

İç sahadaki başarılı sonuçlara bir yenisini ekledi

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarındaki başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi.

Son 18 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup olan Beşiktaş, bu süreçteki karşılaşmalardaki 9. galibiyetini Sarpsborg karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçların 7'sini ise beraberlikle tamamladı. 

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında üst üste 4. galibiyetine ulaştı.

Güneş yönetiminde 33 maçın 31'inde gol attı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 33. Avrupa kupası maçına çıkan Beşiktaş, Güneş yönetimindeki skorer oyununu da sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde Avrupa kupalarındaki 33 karşılaşmanın sadece 2'sinde gol atamazken, diğer 31 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetimindeki 33 Avrupa maçında 58 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Bayern Münih maçlarında gol atamadı. 

Siyah-beyazlı oyuncular, Avrupa'daki son 8 karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı.

Babel'den gollere devam 

Siyah-beyazlı takımı, 51. dakikada 1-0 öne geçiren Ryan Babel, üst üste üçüncü karşılaşmada gol buldu.

Babel, Beşiktaş'ın peş peşe oynadığı Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Sarpsborg karşılaşmalarda fileleri havalandırdı. Hollandalı futbolcu, bu sezon 5 gole ulaştı.

Avrupa kupalarında da 7. golünü kaydeden Babel, bu kulvarda Mehmet Özdilek ile Anderson Talisca'yı da yakaladı.

Savunmadan bu sefer Roco gol attı

Beşiktaş'ı 69. dakikada 2-0 öne geçiren Enzo Roco, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Roco, attığı golle savunma oyuncularının hücumdaki katkısını da sürdürdü.

Daha önceki maçlarda defans oyuncuları Pepe (5), Gökhan Gönül (2), Caner Erkin (1) ile goller bulan siyah-beyazlı ekipte, Sarpsborg karşısında Roco fileleri havalandırdı. 

Lens, 10 maç sonra gol sevinci yaşadı

Siyah-beyazlı ekibin üçüncü golünü atan Jeremain Lens, 10 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi maçı olan B36 Torshavn karşısında gol atan Hollandalı oyuncu, sonraki 10 maçı boş geçti. Lens, Sarpsborg karşısında fileleri havalandırarak uzun süreli suskunluğunu sonlandırdı.

Medel, üst üste 3 maçta kart gördü

Sarpsborg maçının 20. dakikasında sarı kart gören Beşiktaş'ın Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel, üst üste üç maçta aynı şekilde cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören Medel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ise çift sarıdan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Medel, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg mücadelesinde de sarı kartla cezalandırıldı.

Gary Medel, siyah-beyazlı formayla bu sezon şu ana dek 4 sarı ve bir kırmızı kart gördü. 

Siyah-beyazlı oyuncu, cezası nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta görev alamayacak.

Karşılaşma sonrası taraftarlara galibiyet üçlüsünü Roco çektirdi. Teknik direktör Şenol Güneş de taraftarların isteği üzerine tribünleri selamladı.

Beşiktaş ilk maçlar sonrası 3 puanla I Grubu'nda ilk sırada yer aldı

Beşiktaş, konuk ettiği Sarpsborg'u 3-1 yenerken, grubun diğer maçında Belçika temsilcisi Genk ağırladığı Malmö'yü 2-0 mağlup etti.

Üç puana sahip olan iki takımdan Beşiktaş birinci, Genk ise ikinci sırada bulunuyor. 

Avrupa Ligi'nde 2. hafta müsabakaları 4 Ekim'de oynanacak. Beşiktaş, Malmö'ye, Genk ise Sarpsborg'a konuk olacak. 

AA

Etiketler: beşiktaş, sarpsborg, uefa
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