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Beşiktaş, Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü

11 Kasım 2018, Pazar 22:45
Beşiktaş, Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi. Mağlubiyetin ardından 18 puanla 7. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Quaresma'nın ceza sahasına ortaladığı topa kafayla vuran Güven Yalçın, kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

 

14. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Robinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte David Braz, topu aşırtma bir şekilde kaleye gönderdi.

Oğuzhan Özyakup'un kafayla çizgi üzerindeki müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1

31. dakikada Emre Kılınç'ın soldan ortasına Torje, topa gelişine vurdu. Torje'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

34. dakikada ceza alanının hemen dışından Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta, top üstten dışarı gitti.

40. dakikada Güven Yalçın'ın uzak mesafeden şutunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Robinho'un şutunda Tolga Zengin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta ligde kötü gidiş sürüyor

Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 12. haftadaki mağlubiyetin ardından 18 puanda kaldı. Sıralamada 7. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, lider Medipol Başakşehir'in 9, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü.

Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenilerek Vodafone Park'taki ilk lig yenilgisini alan siyah-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor'a da mağlup olarak evinde ikinci kez mağlup oldu.

Yönetime protesto 

Beşiktaşlı taraftarlar Sivasspor'un VAR kararıyla iptal edilen golünün ardından Beşiktaş yönetimini protesto etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar bir süre "Yönetim bu takım senin eserin", "Fikret Orman paralar nerede" ve "Fikret gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarların protestosu karşılaşmanın sona ermesinin ardından, futbolcular soyunma odasına giderken de devam etti.

Oğuzhan Özyakup yuhalandı

Demir Grup Sivasspor'un attığı ikinci golün ardından Beşiktaşlı taraftarlar topu Emre Kılınç'a kaptıran Oğuzhan Özyakup'u ayağına her top aldığında yuhaladı.

Tribünlerin tepkisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınan Oğuzhan Özyakup, saha dışına gelene kadar protestolar devam etti.

Taraftarlar, diğer oyunculara da tepki gösterdi.

Güven Yalçın'a 'Hoş geldin' anonsu

Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Güven Yalçın büyük sevinç yaşarken, siyah-beyazlı takımın yedek oyuncuları ve teknik heyeti kulübeden dışarı çıkıp 19 yaşındaki golcü oyuncuyu tebrik etti.

Golün ardından yapılan anonsta ise "Hoş geldin Güven Yalçın" denildi.

Sivasspor'dan ilk deplasman galibiyeti

Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı.

Hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, yardımcı antrenör Hakan Keleş yönetiminde ilk deplasman galibiyetine imza attı. 

AA

Etiketler: beşiktaş, sivasspor
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