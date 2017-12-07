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7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Beşiktaş Basel'le eşleşmek istiyor

07 Aralık 2017, Perşembe 22:02
DEVLER LİGİNDE GRUBUNU LİDER BİTİREN TEMSİLCİMİZDE GÖZLER 11 ARALIK’TAKİ KURA ÇEKİMİNE ÇEVRİLDİ.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları tamamlandı. Liverpool, Sevilla, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Porto, Tottenham ve Real Madrid, son 16 turuna kaldı. Lider olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Beşiktaş, G Grubu’ndaki son maçında Leipzig’e konuk oldu. Sahadan 2-1 galip ayrılan siyah-beyazlılar, grubunu 14 puanla tamamladı. Gruplarında ikinci sırayı alan Basel, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk ve Real Madrid, Beşiktaş’ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri oldu.      

G Grubu’nda oynanan ve iki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadelede ise Porto, sahasında Monaco’yu 5-2 yendi. Ev sahibi ekibin iki golünü geçen sezon Beşiktaş’ta forma giyen Vincent Aboubakar atarken, diğer golleri ise Yacine Brahimi, eski Galatasaraylı Alex Telles ile Tiquinho kaydetti. Gecenin gollü geçen diğer maçında Liverpool, E Grubu’ndaki mücadelede Rus temsilcisi Spartak Moskova’yı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Philippe Coutinho’nun “hat trick” yaptığı mücadelede ev sahibi takımın diğer gollerini Sadio Mane (2), Roberto Firmino ve Mohamed Salah kaydetti.      

Son haftaya namağlup giren bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ise F Grubu’nda oynadığı maçta Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e deplasmanda 2-1 yenildi. H Grubu mücadelesinde sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşan Real Madrid, Borja Mayoral, Cristiano Ronaldo ve Lucas Vazquez’in golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Alman temsilcisinin golleri Pierre-Emerick Aubameyang’dan geldi.  Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon şehrinde gerçekleşecek.    

Etiketler: beşiktaş, şampiyonlar ligi
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